Covid: Di Maio, Green Pass non è questione da scaramucce politiche

- Sulla lotta al Covid arrivano notizie rassicuranti: aumentano le prenotazioni per le vaccinazioni, nel giro di poco tempo ancora più persone avranno completato il ciclo. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Secondo le stime della struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, negli ultimi giorni l'incremento delle prenotazioni sta tra il 20 e il 40 per cento rispetto alla settimana precedente, mentre le prime dosi hanno segnato un +35 per cento rispetto alla stessa ora di sabato scorso. In Italia ci avviciniamo sempre di più alla copertura del 90 per cento della popolazione vaccinata, ennesima dimostrazione del senso di responsabilità degli italiani che si vaccinano per la sicurezza dei propri cari", ha scritto Di Maio. Chi strumentalizza su questo tema e sull'uso del green pass dimostra chiaramente l'intenzione di fare solo propaganda: la vita dei cittadini non può diventare bersaglio di scaramucce politiche", ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)