Covid: Di Maio, Green Pass non è questione da scaramucce politiche (2)

- Il vaccino, ha proseguito il titolare della Farnesina, "è lo strumento che fa la differenza e salva la vita, il green pass è fondamentale per far decollare la ripresa e renderla sempre più solida, evitando nuove chiusure. Una ripresa che, come dicono i dati, in questo momento viene trainata anche da un record delle esportazioni di prodotti italiani". "Andiamo avanti così, con la massima fiducia nella scienza e nelle immense risorse del nostro Paese", ha concluso Di Maio. (Res)