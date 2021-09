Francia-Svizzera: Eliseo smentisce cancellazione incontro fra presidenti Macron e Parmelin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti, il governo di Parigi ha accusato il ministero della Difesa svizzero di aver proseguito le trattative con altri produttori, incluso il gruppo francese Dassault che realizza i Rafale, nonostante fosse già stato deciso di acquistare i caccia statunitensi. Sia il governo francese, sia l'ufficio di Parmelin al ministero degli Affari economici elvetico hanno smentito che l'incontro sia stato ufficialmente annullato, sottolineando che, semplicemente, i preparativi non sono ancora stati completati. "Non è mai stato cancellato e soprattutto non per i motivi citati", hanno fatto sapere dall'Eliseo a Parigi. (Frp)