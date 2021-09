Governo: Prodi, esecutivo Draghi è governo di necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi “è un governo di necessità”. Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, intervistato a Mezz’ora in più su Rai3. "Ha reso questo un Paese dialogante con gli altri, con la sua dignità. Ha risposto benissimo alla necessità. Certamente – ha aggiunto – la democrazia esige poi i governi eletti”. Interpellato sulla durata del governo, Prodi ha detto che "fino a che non ci sono altre elezioni che possono, o non possono, fare un quadro diverso, la necessità dura. Quindi, ringraziamo il cielo" che il governo "può andare avanti con la necessità”.(Rin)