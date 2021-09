Viabilità: Tangenziale Nord di Milano, chiusa per 4 ore stazione di Baranzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A52 tangenziale Nord di Milano, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, per quattro ore notturne - dalle 22 di mercoledì 22 alle 2 di giovedì 23 settembre - sarà chiuso il ramo di entrata di Baranzate, verso Monza e Rho e il ramo di uscita per chi proviene da Rho. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fiera Milano, al km 2+200 della A8 Milano-Varese, o di Bollate Novate, al km 19+200 della A52 Tangenziale nord di Milano. (Com)