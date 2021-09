© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus in Piazza San Pietro. "No, la grandezza e la riuscita agli occhi di Dio – ha proseguito – hanno un metro diverso: si misurano sul servizio. Non su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi". (Civ)