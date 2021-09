Libia-Italia: presidente Consiglio di Stato incontra ambasciatore Buccino e inviato Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha incontrato oggi a Tripoli l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino, e Nicola Orlando, inviato speciale nel Paese del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo riferisce l’ufficio stampa del Consiglio di Stato, secondo cui all’inizio dell’incontro Mishri ha innanzitutto ringraziato l’inviato Orlando per l’accoglienza ricevuta durante la sua recente visita in Italia. Durante il colloquio le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali fra i due Paesi e dei mezzi per rafforzarle, specialmente in ambito economico, nell’interesse dei popoli libico e italiano. Mishri, Buccino e Orlando hanno inoltre discusso della situazione politica in Libia. Il presidente del Consiglio di Stato ha sottolineato che l’organo consultivo auspica che le elezioni si tengano nella data prefissata (il prossimo 24 dicembre), aggiungendo che la Camera dei rappresentanti dovrà adottare le leggi per le elezioni “legalmente” e non “in violazione della Dichiarazione costituzionale e dell’accordo politico”. Il parlamento non dovrà inoltre adottare misure unilaterali che contribuiscano a “ostacolare il processo politico”, ha aggiunto Mishri. L’Alto consiglio di Stato ha completato la preparazione di una bozza costituzionale e di progetti di legge per le elezioni presidenziali e parlamentari, ha proseguito il presidente, per deliberare congiuntamente al riguardo con la Camera dei rappresentanti, come previsto dall’accordo politico. (Lit)