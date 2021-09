Vaticano: Papa, grandezza e successo si misurano su quello che si dà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vangelo di oggi ribalta le prospettive mettendo al centro il servizio. Questa la riflessione del Papa nel corso dell'Angelus, recitato questa mattina dal Palazzo Apostolico davanti a una folla di fedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro. "Il valore di una persona – dice Francesco – non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca; no, la grandezza e la riuscita, agli occhi di Dio, hanno un metro diverso: si misurano sul servizio. Non su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi". Nel servizio si esplicita la vera essenza del cristiano. Il Pontefice, infatti, prosegue: "Oggi la parola "servizio" appare un po' sbiadita, logorata dall'uso. Ma nel Vangelo ha un significato preciso e concreto. Servire non è un'espressione di cortesia: è fare come Gesù, il quale, riassumendo in poche parole la sua vita, ha detto di essere venuto 'non per farsi servire, ma per servire'. Dunque, se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo percorrere la via che Lui stesso ha tracciato, la via del servizio. La nostra fedeltà al Signore dipende dalla nostra disponibilità a servire. Questo spesso costa, "sa di croce". Ma, mentre crescono la cura e la disponibilità verso gli altri, diventiamo più liberi dentro, più simili a Gesù. Più serviamo, più avvertiamo la presenza di Dio". Chi bisogna innanzitutto servire? La risposta del Papa è precisa: "Quando serviamo chi non ha da restituirci, i poveri, abbracciandone le difficoltà e i bisogni con tenera compassione: lì scopriamo di essere a nostra volta amati e abbracciati da Dio". Poi Bergoglio cita l'episodio del vangelo il cui Gesù pone al centro un bambino e spiega: "Il bambino, nel Vangelo, non simboleggia tanto l'innocenza, quanto la piccolezza. Perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo accoglie Lui. Ecco anzitutto chi servire: quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margini, trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che serviamo riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio". Infine, il Pontefice interroga i fedeli sulla loro capacità di servire: "Io, che seguo Gesù, mi interesso a chi è più trascurato? – chiede il Papa – Oppure, come i discepoli quel giorno, vado in cerca di gratificazioni personali? Intendo la vita come una competizione per farmi spazio a discapito degli altri oppure credo che primeggiare significa servire?". La risposta è personale ed è lasciata all'intimo di ogni cristiano. (Civ)