Spagna: Ucm di Madrid condanna il "maxi botellon" di 25 mila persone

- L'Università Complutense di Madrid (Ucm) ha condannato il “maxi botellon” tenutosi venerdì sera nel campus della città universitaria che ha riunito circa 25 mila persone. Quest’evento "non rappresenta tutto il nostro corpo studentesco”, si legge in una nota dell’ateneo, secondo cui "Il servizio di sicurezza dell'Ucm ha agito in modo professionale seguendo il protocollo stabilito quando si è verificato l'arrivo massiccio di giovani nella città universitaria". Inoltre, l’Ucm ha avvertito che questo tipo di iniziative promosse dai social network sono "appelli che possono avere gravi conseguenze per la sicurezza delle persone". "Dall'Università Complutense di Madrid condanniamo questo tipo di celebrazioni incivili e illegali", prosegue la nota in cui si sottolinea che queste attività danneggiano il patrimonio dell'Ucm. A ciò hanno aggiunto che questi eventi sono "ancora più riprovevoli" vista la situazione epidemiologica ancora preoccupante a causa della pandemia di Covid-19. (Spm)