Covid: Bernini (FI), tutela lavoro grazie al certificato verde

- "La strada tracciata dal governo col Green Pass è chiara: incentivare i cittadini a vaccinarsi, e il boom di prenotazioni registrato in queste ore conferma che il messaggio è stato recepito. L’arroccamento della Cgil sulla pretesa di tamponi gratuiti 'perché chi lavora non deve pagare' non tiene conto del fatto che se chi rifiuta il vaccino non paga i tamponi, allora sarà la collettività a doverlo fare, compresi quindi gli altri lavoratori che hanno responsabilmente scelto di immunizzarsi". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "La Costituzione - sottolinea - prevede il diritto al lavoro, non il diritto al contagio, e assicurando il vaccino gratuito lo Stato si muove proprio su questa direttrice, scongiurando nuove chiusure. Va dunque preso atto che tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, storiche conquiste sindacali, oggi vengono garantite dal green pass".(Com)