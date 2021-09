Roma: 400 agenti della polizia locale e la Banda del corpo per la maratona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 400 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati già dalla serata di ieri per garantire il regolare svolgimento della Maratona di Roma, che ha avuto il via questa mattina all’alba. Oltre alla scorta della gara da parte dei motociclisti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico), questa mattina la Banda del corpo della polizia locale di Roma Capitale ha avuto l'onore di suonare l'inno di Mameli in apertura della manifestazione. La vigilanza da parte delle pattuglie è tuttora in corso e proseguirà per consentire il ripristino della regolare viabilità al termine dell’evento. (Rer)