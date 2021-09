© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'Angelus il Papa prega per le vittime dell'inondazione in Messico. "Cari fratelli e sorelle sono vicino alle vittime dell'inondazione avvenuta nello stato di Hidalgo in Messico, specialmente ai malati morti nell'ospedale di Tula e ai loro familiari", ha affermato. (Civ)