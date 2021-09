Libia: Alto Consiglio di Stato approva una base costituzionale per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto consiglio di Stato libico ha approvato, durante una seduta convocata oggi, una bozza di base costituzionale preparata dalla Commissione per la stesura della legge elettorale istituita dallo stesso organo consultivo. Il presidente del Consiglio, Khaled al Mishri, ha detto durante un incontro oggi a Tripoli con l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino, e Nicola Orlando, inviato nel Paese del ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, che la bozza sarà discussa con la Camera dei rappresentanti. Nei giorni scorsi il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, ha emanato una legge per le elezioni presidenziali senza consultarsi con il Consiglio di Stato, e l’ha consegnata all’Alta commissione elettorale. In risposta alla mossa del parlamento, il Consiglio ha chiesto alla Commissione elettorale di non accettare alcuna legge emessa “in violazione dell’accordo politico incluso nella Dichiarazione costituzionale”. Diversi attori locali e internazionali hanno fatto appello al Consiglio di Stato e alla Camera affinché raggiungano un’intesa sul processo costituzionale, per garantire così lo svolgimento delle elezioni nella data prefissata, il prossimo 24 dicembre. L’articolo 23 dell’accordo politico, siglato il 17 dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco, prevede la formazione di una commissione congiunta tra parlamento e Consiglio di Stato per la stesura della legislazione elettorale. (Lit)