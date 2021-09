© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione dell'Angelus, il pensiero del Papa va alle "persone che sono ingiustamente trattenute in Paesi stranieri". "Ci sono purtroppo vari casi – afferma il pontefice – con cause diverse e a volte complesse. Auspico che nel doveroso adempimento della giustizia, queste persona possano al più presto tornare in patria". (Civ)