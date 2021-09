Roma, Corbucci (Pd): silenzio assordante su caos cambi di residenza e tessere elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un silenzio assordante e preoccupante sul caos informatico che regna all'ufficio anagrafico del Comune di Roma e che abbiamo già denunciato nei giorni scorsi. I cambi di residenza da gennaio ad oggi non risultano aggiornati sul nuovo sistema informatico adottato dal Comune, che continua a bloccarsi e a rallentare il lavoro dei dipendenti comunali in servizio presso gli anagrafici del Comune di Roma. Esiste il forte rischio che le nuove tessere elettorali non arrivino in tempo per il voto". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma. "Stessi problemi per le multe, la notifica di atti, gli interventi previsti per i Servizi Sociali ed educativi, che continuano ad essere recapitate ai vecchi indirizzi - spiega -. Un disagio enorme per migliaia di romani. La questione del voto sarebbe poi gravissima, perché oltre al Sindaco, si voterà per eleggere i Presidenti dei Municipi e il mancato aggiornamento della banca dati dei residenti può davvero influire sui risultati elettorali". "Il silenzio assordante da parte del Campidoglio è preoccupante. Il segretario generale del Comune di Roma ha il dovere di intervenire immediatamente per sbloccare i nuovi cambi di residenza e l'invio delle nuove tessere elettorali", conclude Corbucci. (Com)