Bosnia: procuratrice capo Tadic, da cinque anni vengo intercettata illegalmente

- La procuratrice capo della Bosnia-Erzegovina Gordana Tadic ha affermato di essere stata sottoposta a sorveglianza illegale per cinque anni. In un’intervista televisiva, Tadic ha detto di essere “certa che dal primo giorno di lavoro” è stata “illegalmente monitorata, spiato e intercettata. E questo va avanti da cinque anni. I membri della comunità internazionale sono stati informati di tutto". Tali informazioni provengono da circoli di alto livello dell’intelligence in Bosnia, ha detto Tadic, aggiungendo che da qualche tempo i suoi uffici, altri locali privati, nonché i veicoli che è solita utilizzare, sono stati tutti messi sotto controllo. La procuratrice ha confermato l'autenticità della sua conversazione con il direttore dell’intelligence bosniaca, Osman Mehmedagic Osmic, in cui quest’ultimo le ha chiesto di interrompere le indagini in corso sulla veridicità dei suoi diplomi di istruzione superiore.(Seb)