Ancona: Benaglia (Fim Cisl), inaccettabili minacce a Bentivogli

- "Un nuovo fatto gravissimo, inaccettabile in un paese democratico le minacce ricevute oggi da Marco Bentivogli attraverso una busta recapitata presso la sua abitazione contenente numerosi proiettili e minacce rivolte a lui e alla famiglia”. Lo afferma, in una nota, Roberto Benaglia, segretario generale della Fim Cisl. “Non possiamo tollerare l'imbarbarimento del dibattito politico e sociale e l'uso di azioni vigliacche di questo tipo che evocano anni lontani del tempo che non vogliamo pensare di veder tornare – aggiunge -. Ci stringiamo attorno a Marco e alla famiglia a cui va tutto il nostro sostegno. Nel nostro Paese tutti dobbiamo garantire gli spazi di libertà e di rispetto che da decenni abbiamo conquistato e dai quali non possiamo retrocedere di un millimetro”.(Com)