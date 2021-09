Onu: ministro Esteri Egitto e segretario Lega araba a New York per Assemblea generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, sono partiti oggi per New York per una visita di alcuni giorni negli Stati Uniti, durante la quale parteciperanno alle attività della 76esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale egiziana "Mena". Shoukry presenterà, durante la visita a New York, la visione dell'Egitto riguardo alla situazione in Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda i dossier di Libia, Siria, Yemen, la questione palestinese e la Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Il ministro egiziano terrà inoltre una serie di incontri bilaterali, secondo quanto afferma in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, Ahmed Hafez. Da parte sua, il segretario generale della Lega araba parteciperà a diversi incontri ministeriali tenuti a margine dell'Assemblea generale, per proseguire gli sforzi internazionali nella risoluzione delle crisi in Siria, Libia, Yemen e nei Territori palestinesi e affrontare inoltre i temi del cambiamento climatico, della crisi del Covid-19 e dell'uguaglianza di genere. (Cae)