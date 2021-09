Vaticano: Papa ricorda apparizione Madonna a La Salette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di terminare l'Angelus, il Papa rivolge un pensiero "a quanti sono radunati al Santuario di La Salette, in Francia, nel ricordo del 175esimo anniversario dell'apparizione della Madonna che si mostrò in lacrime a due ragazzi". Poi prosegue: "Le lacrime di Maria fanno pensare a quelle di Gesù su Gerusalemme e alla sua angoscia nel Getsemani. Sono un riflesso del dolore di Cristo per i nostri peccati e un appello, sempre attuale, ad affidarsi alla misericordia di Dio". (Civ)