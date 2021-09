Milano: polizia blocca un rave party in via Pestagalli con almeno 300 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rave party con centinaia di persone, tutte molto giovani. Lo hanno scoperto all'alba le forze dell'ordine arrivando in uno stabile dismesso di via Pestagalli 5, già sede della ditta Tel - Trasporti spedizioni depositi. La questura ha immediatamente rinforzato il servizio di controllo e monitoraggio della zona con l'invio di funzionari, personale Digos e squadre dei reparti inquadrati che proseguiranno nelle attività di identificazione e a ogni intervento opportuno ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono state immediatamente sensibilizzati anche i servizi delle specialità (con particolare riferimento alla polizia stradale) al fine di contribuire alle più puntuali identificazioni deipartecipanti. È stato prontamente individuato, ancora all'interno della struttura, il presunto organizzatore nei cui confronti verranno effetti gli approfondimenti del caso e che verrà segnalato alla autorità giudiziaria. È tuttora in corso, quindi, un capillare monitoraggio della zona, provvedendo a rilevare le presenze anche attraverso le targhe di caravan e autovetture parcheggiate nelle vicinanze. (segue) (Com)