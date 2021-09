Milano: polizia blocca un rave party in via Pestagalli con almeno 300 giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area, anche con il prezioso supporto della polizia locale, è stata circoscritta al fine di scongiurare nuovi arrivi. Nelle aree esterne limitrofe, è stata rilevata la presenza di circa 300 giovani, mentre all'interno potrebbe esserci qualche centinaio di persone. La zona interessata è un'area periferica a Est della città, a ridosso della linea ferroviaria. Nelle immediate vicinanze dello stabile, non si rilevano edifici di edilizia residenziale, ma solo un campo nomadi, nella limitrofa via Bonfadini, e altri stabili anch'essi dismessi e non abitati. (Com)