Roma 2021: Raggi, 'Sportivi per Roma' cittadini impegnati per fare dello sport motore inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Sportivi per Roma', è una delle liste civiche "che hanno deciso di sostenere la mia ricandidatura". Lo scrive in un post su Facebook Virginia Raggi sindaco uscente M5s di Roma. "È una squadra di cittadini pronti a mettercela tutta per fare dello sport un motore di inclusione e di integrazione sociale a Roma. Sono ex atleti, istruttori, tecnici, operatori e semplici appassionati che hanno come obiettivo lo sviluppo di un settore decisivo per il benessere di ogni persona e per l’economia della città. Trasmettere i valori dello sport, soprattutto ai giovani è di fondamentale importanza. E in questi anni lo abbiamo dimostrato. Per questo, 'Sportivi per Roma' non è dedicata ai soli addetti ai lavori, ma a tutta la cittadinanza. Sono davvero felice che ci siano così tanti cittadini pronti a sostenermi". (Com)