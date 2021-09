Sociale: assessore Roma, Casa Donne si aprirà a periferie e nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sono occupata del rapporto tra Roma Capitale e la Casa Internazionale delle donne dal mio arrivo in Campidoglio nel 2019 come Delegata alle Pari Opportunità e finalmente si è giunti a un obiettivo comune". Lo scrive in un post su Facebook Lorenza Fruci Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale. Il Consorzio "ha saldato quasi integralmente il debito di oltre un milione di euro con la città, in gran parte grazie ad un finanziamento pubblico. Roma Capitale ha poi recepito la norma nazionale dello scorso anno che permette di concedere il comodato d’uso gratuito a realtà come quelle del Buon Pastore.Il nuovo progetto della Casa Internazionale delle Donne, che continuerà ad essere ospitato nel Complesso del Buon Pastore, oltre che andare in continuità con l’esperienza già maturata e le attività già sviluppate, si arricchirà di nuovi obiettivi. Ci sarà un’apertura alle periferie e alle nuove generazioni. Iniziative di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione, al contrasto della violenza di genere e al rispetto di ogni forma di diversità si terranno anche nelle scuole romane". (segue) (Com)