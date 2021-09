Sociale: assessore Roma, Casa Donne si aprirà a periferie e nuove generazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della Casa Internazionale delle Donne "è in linea con le nostre politiche a favore delle donne -si legge anche nel post di Fruci-. Politiche fatte di azioni concrete: dall’apertura di strutture antiviolenza alla sensibilizzazione di una cultura della parità attraverso il coinvolgimento delle scuole e del mondo dell’arte, alla creazione di una rete per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere, oltre che alla costante promozione del numero anti violenza e stalking 1522. Il rapporto tra Roma Capitale e la Casa Internazionale delle donne si risolve in un momento che mi vede ricoprire un ruolo diverso da quello di Delegata alle Pari Opportunità. Questo è motivo di una doppia soddisfazione: ho potuto portare all’interno dell’Assessorato alla Crescita Culturale il tema della parità e della violenza di genere, un atto politico importante che ha significato riconoscere il valore prima di tutto culturale di questa battaglia. Ringrazio le Assessore Veronica Mammì e Valentina Vivarelli, i dirigenti e le dirigenti, le funzionarie, i collaboratori di staff e le addette alla comunicazione che in questi 3 lunghi anni hanno collaborato attivamente affinché il Buon Pastore rimanesse un luogo simbolico e un presidio per la libertà delle donne. Di tutte le donne". (Com)