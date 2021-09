Libia: presidente Menfi in partenza per New York per Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, è in partenza per New York, negli Stati Uniti, dove parteciperà ai lavori della 76esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu (Unga). Lo riferisce ad "Agenzia Nova" la portavoce del Consiglio, Najwa Wahiba, secondo cui Menfi sarà "a breve" in volo per gli Usa. Il dibattito generale dell'Unga prenderà il via martedì prossimo, 21 settembre, e nelle ultime ore diversi capi di Stato, ministri e ufficiali sono partiti per partecipare all'evento, che l'hanno scorso ha avuto luogo da remoto a causa della pandemia di Covid-19. (Lit)