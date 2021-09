Giordania-Iraq: premier Al Khasawneh incontra ministro Interno Al Ghanmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Giordania, Bisher al Khasawneh, ha incontrato oggi ad Amman il ministro dell’Interno dell’Iraq, Othman al Ghanmi, giunto ieri nel Paese alla guida di una delegazione di sicurezza. Secondo l’agenzia di stampa giordana “Petra”, durante l’incontro il premier ha ribadito la profondità delle “solide relazioni fraterne” tra Iraq e Giordania, auspicando di poterle rafforzare in tutti i settori. Al Khasawneh ha sottolineato l’importanza dei progetti bilaterali in corso, su tutti quello dell’oleodotto Bassora-Aqaba, quello della zona industriale da realizzare presso la frontiera e il collegamento energetico ed elettrico tra i due Paesi. I confini tra i due Paesi sono rimasti stabili e sicuri nonostante le circostanze e le sfide provocate dalla presenza di gruppi terroristici in Iraq, ha sottolineato da parte sua il ministro iracheno. (Res)