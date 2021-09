Pomezia: la Croce rossa compie 10 anni, sindaco "Punto di riferimento per comunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa italiana, Comitato di Pomezia festeggia oggi i 10 anni di attività. Per l'occasione, l'associazione ha messo a punto un ricco programma che si svolgerà a piazza Indipendenza fino alle 23. Le attività previste vanno dalla donazione di sangue a uno spazio dedicato ai bambini, dalle dimostrazioni delle manovre salvavita alle pillole di primo soccorso; nel pomeriggio un'escape room a tema Cri e in serata musica e intrattenimento. "Una giornata per rendere omaggio ai tanti volontari del Comitato di Pomezia – ha detto in una nota l'Assessora Miriam Delvecchio – che nell'ultimo anno e mezzo non hanno mai smesso di fornire supporto e assistenza alla nostra comunità, anche durante la campagna di vaccinazione itinerante della Asl Rm6". "La Croce Rossa è un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – Ringraziamo il Comitato di Pomezia e il suo Presidente Marco Petrocchi per il loro instancabile impegno quotidiano. La giornata di oggi vuole essere l'occasione per condividere i risultati raggiunti in questi primi dieci anni, le attività in essere e quelle in programma. A tutti i volontari il nostro più sentito e caloroso augurio per questo traguardo importante".(Com)