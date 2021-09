Lavoro: Giorgetti, green pass non limita la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è semplicemente una ripartenza, ripartenza mi suggerisce un moto fisico, invece questo è un 'rinascimento' perché vuole dire non solo rimettersi in moto ma far ripartire anche tutte quelle energie spirituali. Questo il concetto espresso oggi da Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo economico durante la sua visita oggi a Micam, il salone internazionale organizzato da Assocalzaturifici in Fiera Milano e Rho. "La volontà di fare, la vocazione imprenditoriale, soprattutto tornare a essere liberi naturalmente con qualche regola da osservare. Ed è il motivo per cui il governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto ma rispettando ulteriori regole. L’alternativa era quella di rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere" ha sottolineato il ministro cha ha poi sottolineato riguardo l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro che "le decisioni difficili assunte dal Governo sono volte a questo, non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire". (Rem)