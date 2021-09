Spagna: ministro Bolanos difende tavolo di dialogo con Catalogna, "opportunità storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo di dialogo fra la Catalogna e il governo centrale spagnolo è "un'opportunità storica per una generazione". Lo ha dichiarato il ministro della Presidenza, i Rapporti con i tribunali e la memoria democratica, Felix Bolanos, in un'intervista al quotidiano catalano “La Vanguardia” in cui ha difeso il tavolo di dialogo. Bolanos ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'esecutivo centrale abbia posto il veto ai nomi proposti dal partito Uniti per la Catalogna (JxCat), che forma con Sinistra repubblica di Catalogna (Erc), la coalizione di governo attualmente al potere nella Generalitat. "Niente affatto", ha risposto Bolanos dopo che gli è stato chiesto se fosse stato posto il veto alla presenza del segretario generale di JxCat, Jordi Sanchez, e del vicepresidente del partito ed ex ministro, Jordi Turull, entrambi beneficiari dell’indulto emanato lo scorso giugno a favore dei leader indipendentisti catalani in carcere. Il ministro ha spiegato che l'incontro si sarebbe dovuto svolgere fra persone che hanno compiti esecutivi e rappresentano entrambe le parti: "Se si inizia a trattare di sensibilità politiche e partiti, deve essere fatto un altro tavolo", ha suggerito il ministro. (segue) (Spm)