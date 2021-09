Spagna: ministro Bolanos difende tavolo di dialogo con Catalogna, "opportunità storica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolanos, che ha guidato la delegazione del governo centrale al tavolo di dialogo con la Generalitat, ha precisato che "l'agenda della riunione si basa sulle richieste che i presidenti della Generalitat hanno fatto ai governi della Spagna". Di fronte a questa situazione, il ministro ha assicurato che il clima politico è migliorato e che la tensione, a suo dire, si è allentata: “Il momento del confronto è passato, il dialogo è il presente e la riunione e gli accordi saranno il futuro. Il clima politico e sociale in Catalogna è migliorato. Qualche anno fa c'era una tensione insopportabile”. Tuttavia, Bolanos ha ribadito che tenere un referendum sull'autodeterminazione in Catalogna riporterebbe a un stato "di conflitto", ricordando che questa iniziativa non è contemplata nella Costituzione spagnola e che, secondo lui, creerebbe la frattura nella società. (Spm)