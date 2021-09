Cina-America Latina: Xi Jinping, pronti a contribuire al rilancio della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attribuisce una "cruciale importanza" alle relazioni con i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, ed è pronta ad accompagnare la ripresa economica della regione e la sua uscita dall'emergenza pandemica. Lo ha detto il presidente della Cina, Xi Jinping, in un messaggio video inviato al VI vertice della Celac (Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi), chiuso ieri a Città del Messico. Ai capi di Stato e di governo - che hanno chiesto al presidente Usa, Joe Biden, di modificare sostanzialmente l'embargo contro Cuba -, Xi ha ricordato che "nonostante le vicende internazionali", nel 2014 si è dato vita al forum Cina-Celac, da sette anni "piattaforma" cruciale "per mettere assieme le migliori forze e approfondire i legami" tra le parti. "I rapporti tra la Cina e la regione sono entrati in una nuova era di beneficio reciproco e sviluppo per il benessere dei popoli". A fronte "della repentina comparsa della Covid-19", ha proseguito il presidente, "ci siamo uniti in una lotta solidale contro la pandemia" e Pechino "continuerà, per quanto potrà, ad offrire aiuto ai Paesi della regione per contribuire alla loro ripresa e al rilancio socioeconomico". (segue) (Mec)