Cina-America Latina: Xi Jinping, pronti a contribuire al rilancio della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice, giunto alla VI edizione, si è chiuso con una dichiarazione in 44 punti - dalla richiesta di un ordine internazionale più equo, al consolidamento della democrazia, passando dal rispetto dei diritti umani -, e alcuni strumenti di cooperazione in materia sanitaria e ambientale. I paesi tornano a condannare "misure coercitive unilaterali, contrarie al diritto internazionale", e in una Dichiarazione Speciale a parte certificano il rifiuto delle "azioni unilaterali applicate contro Paesi sovrani che incidono sul benessere dei loro popoli, pensate per impedire loro che esercitano il diritto a decidere, con la loro volontà, i sistemi politici, economici e sociali". Nello specifico, chiedono alla Casa Bianca di "rivedere sostanzialmente l'applicazione dell'embargo contro Cuba e al Congresso Usa di procedere alla sua eliminazione". (segue) (Mec)