Cina-America Latina: Xi Jinping, pronti a contribuire al rilancio della regione (3)

- Ed era stato il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador ad accendere la miccia sull'embargo a Cuba. "Non pensate che il presidente (Usa, Joe) Biden non avrebbe l'appoggio del Congresso per inviare risorse a beneficio dei popoli dell'America e ridurre la diseguaglianza e la violenza nella regione, cause principali di agitazioni sociali e di flussi migratori?", ha insistito. "Immaginiamo per esempio il gesto di buona volontà che sarebbe rappresentato dal distribuire vaccini alla maggioranza dei Paesi che non hanno potuto proteggere i loro popoli dalla covid per mancanza di risorse economiche": sono "sicuro" che Biden, la vicepresidente Kamala Harris o il primo ministro Justin Trudeau saranno attenti alle proposte di consenso che sapremo raggiungere in questo foro", ha aggiunto. (segue) (Mec)