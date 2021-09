Cina-America Latina: Xi Jinping, pronti a contribuire al rilancio della regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura dei lavori Lopez Obrador ha lanciato l'idea di un accordo economico tra i Paesi latinoamericani e caraibici, gli Stati Uniti e il Canada, per far compiere alle Americhe il percorso che ha portato alla nascita dell'Unione europea. La Celac "può diventare il principale strumento per consolidare le relazioni tra i Paesi latinoamericani e caraibici, ottenendo l'ideale di una integrazione economica con Stati Uniti e Canada, nel rispetto alle sovranità", ha detto Lopez Obrador, "per costruire nel continente americano qualcosa di simile alla Comunità economica, che ha dato origine all'attuale Unione Europea". Un percorso da realizzare nel rispetto di tre aspetti di base: "il momento intervento" negli affari dei Paesi terzi e "l'autodeterminazione dei popoli", la "cooperazione per lo sviluppo", la "cooperazione reciproca per combattere la diseguaglianza e la discriminazione". (segue) (Mec)