Libia: in presunto audio "rubato" Dabaiba chiede aiuto Egitto contro compagnia Al Kharafi (2)

- Nel 2006, le autorità libiche hanno incaricato la compagnia kuwaitiana Al Kharafi di sviluppare un complesso turistico nel distretto di Tripoli. Il progetto non è tuttavia andato in porto e, a seguito di disaccordi tra le parti, nel 2010 il Comitato popolare generale dell’Industria, dell’Economia e del Commercio libico ha annullato il contratto, costringendo la compagnia kuwaitiana ad abbandonare il cantiere. Al Kharafi ha quindi avviato una procedura di arbitrato, e il 22 marzo 2013 un tribunale arbitrale ha condannato la Libia a risarcire una somma pari a 936 milioni di dollari, con un interesse annuo del 4 per cento. Dopo una travagliata vicenda giudiziaria segnata da vari ricorsi, lo scorso 24 giugno la Cassazione egiziana ha annullato una sentenza d’appello del giugno 2020, che a sua volta dichiarava nullo il verdetto del tribunale arbitrale, e ha ribadito così di fatto la condanna a versare l’ingente somma. (Lit)