Pnrr: Amendola, grande missione nazionale che deve unire tutti

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è una “grande missione nazionale” che deve unire tutti: sindacati, imprenditori, forze politiche, i media. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in un’intervista a “Fanpage”. Il Pnrr "serve per sanare le ferite economiche della crisi dovuta al Covid, ma anche per rilanciare questo Paese su un'economia sostenibile e digitale". Un piano di "205 miliardi più 30 che aggiungerà lo Stato", che rappresentano "un patrimonio non per questo governo, ma per l'Italia dei prossimi decenni". Secondo Amendola, il Pnrr "deve arrivare in ogni angolo del Paese", puntando su alcune direttrici chiare. La prima è "l'economia sostenibile", puntando quindi sulla "neutralità climatica". Di conseguenza è necessario "investire su energie di nuova generazione, produzione energetica, consumi legati al fabbisogno del nostro Paese", ma anche "curare il nostro territorio". Gli investimenti, inoltre, secondo Amendola si dovrebbero dirigere “nell'economia circolare e nella rivoluzione digitale", per proporre "una pubblica amministrazione completamente differente", e inoltre "dare alle imprese le risorse per comprare macchinari di nuova generazione che le mettano in competizione sul mercato". Al cuore del piano, tuttavia, per il sottosegretario c’è l’investimento “di più di 30 miliardi sulla formazione", ovvero "asili, scuole primarie, dove spingeremo molto anche sulle competenze digitali, Its e università". (Res)