Milano: operazione contro movida e prostituzione in piazza XXV Aprile e via Nino Bixio

- Quaranta persone controllate, 8 minori identificati e un locale sanzionato. E' il bilancio del servizio di controllo straordinario di stanotte condotto dalla compagnia carabinieri Duomo e dal nucleo radiomobile nella zona della movida di piazza XXV Aprile, viale Monte Grappa e vie limitrofe. I militari hanno controllato complessivamente 40 persone; identificato 8 minori, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, mentre consumavano bevande superalcoliche servite da un esercizio pubblico di viale Montegrappa, al cui titolare è stata elevata una sanzione amministrativa; identificato un soggetto uscito dallo stesso locale dopo aver acquistato una bottiglia in vetro di birra, in violazione dell'ordinanza sindacale che vieta la somministrazione di bevande in bottiglia e contenitori di vetro dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Nella serata di venerdì 17 settembre, sempre nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari della compagnia Duomo, unitamente a quelli della compagnia Porta Monforte e con il supporto del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno deferito in stato di libertà, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, un cinese classe 1988 legale rappresentante di un centro benessere di via Nino Bixio. (segue) (Com)