Milano: operazione contro movida e prostituzione in piazza XXV Aprile e via Nino Bixio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari, al termine di un controllo ispettivo svolto all’interno del centro benessere, hanno: accertato che all’interno del locale si svolgeva in modo continuativo attività di meretricio da parte di quattro cittadine di nazionalità cinese le quali, sotto la direzione del proprietario, non presente all’atto del controllo e in atto irreperibile, offrivano prestazioni sessuali in cambio del pagamento di un supplemento di 20 euro rispetto alla quota pattuita per i massaggi; elevato sanzioni amministrative a carico del titolare per aver impiegato un lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, per aver impiegato due lavoratrici senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per un periodo compreso tra uno e 30 giorni, per mancato controllo del possesso green-pass da parte di un cliente, per violazione della normativa sulla "tutela della salute dei non fumatori", avendo omesso di esporre la cartellonistica prevista. Gli operanti hanno inoltre deferito in stato di libertà, per ingresso illegale nel territorio nazionale, una delle dipendenti classe 1980 di nazionalità cinese e sottoposto a sequestro penale l’intero locale nonché la somma contante di 4.050 euro quale provento dell’illecita attività. (Com)