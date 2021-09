Cultura: Soprintendenza speciale Roma, visite e convegni per Giornata europea Patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Aperture straordinarie, visite guidate diurne e serali, convegni, workshop, produzioni digitali, tutto all'insegna dell'accessibilità della cultura. E' tutto compreso nel ricco programma che la Soprintendenza speciale di Roma propone nelle giornate del 25 e del 26 settembre per le Giornate europee del Patrimonio, il cui tema quest'anno è Patrimonio culturale: tutti inclusi. "Il tema di quest'anno delle Giornate europee del Patrimonio ci spinge a riflettere e a mettere sempre di più l'accessibilità al centro del patrimonio culturale - lo dichiara in una nota Daniela Porro, Soprintendente speciale di Roma - negli ultimi anni abbiamo potenziato i servizi e gli strumenti per rendere accessibili e inclusivi i luoghi della cultura. Lo abbiamo fatto con un importante accordo con la Lega del Filo d'oro, installando pannelli in Braille alle Terme di Caracalla, o realizzando il percorso visivo-tattile della Tomba di Giulio II a San Pietro in Vincoli. La nuova frontiera per la Soprintendenza è coinvolgere le persone disabili nella progettazione di una nuova inclusività".