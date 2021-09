Cultura: Soprintendenza speciale Roma, visite e convegni per Giornata europea Patrimonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà proprio il tema dell'accessibilità della cultura al centro di Speciale per tutti. "Storie di inclusione tra passato e presente - si legge nella nota della soprintendenza-, l'evento di due giorni che si svolgerà al Drugstore Portuense. Prendendo spunto dall'esposizione della Tomba 132 della necropoli romana di Castel Malnome, una storia di inclusione si analizzerà, assieme a studiosi, operatori, associazioni e visitatori, il ruolo che i luoghi della cultura possono avere nella crescita e nella formazione culturale di ognuno. La necropoli di Castel Malnome tra il I e il III secolo dopo Cristo -si legge anche- accoglieva una piccola comunità di persone umili, per la gran parte lavoratori nelle vicine saline dell'agro portuense (ex Stagni di Maccarese). La solidarietà tra i suoi membri è riflessa nella storia raccontata dalla sepoltura 132, la tomba di un uomo nato con una rarissima malattia genetica, la signazia, ovvero con la mandibola e la mascella saldate. È stato grazie alle cure e alla solidarietà della sua comunità che invece di morire ancora in fasce riuscì a raggiungere l'età media di vita dei suoi contemporanei". (segue) (Com)