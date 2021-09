Cultura: Soprintendenza speciale Roma, visite e convegni per Giornata europea Patrimonio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agile, inclusiva e accessibile -si legge ancora nella nota della Soprintendenza- sarà invece la produzione digitale del Servizio educativo della Soprintendenza, realizzata ad hoc per il tema delle Giornate: un podcast dedicato all'avvincente storia del Mosè e della Tomba di Giulio II, che sarà fruibile sul canale ufficiale Spotify della Soprintendenza Speciale di Roma. Saranno poi moltissime le offerte per chi vorrà visitare i siti archeologici e i luoghi della cultura della Soprintendenza. Tutti siti accessibili o parzialmente accessibili, ubicati tra il centro e le aree più periferiche. Come la fortezza michelangiolesca di Tor San Michele a Ostia o l'area archeologica di Gabii, oppure i siti che si trovano lungo la Via Flaminia, come la Tomba dei Nasoni, la Villa di Livia e l'Arco di Malborghetto. E ancora l'area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme e il Tempio di Minerva Medica, fino al Nuovo Mercato di Testaccio, il tutto arricchito da visite guidate a cura degli archeologi della Soprintendenza di Coopculture o di associazioni culturali del territorio. Apertura notturna invece alle Terme di Caracalla, sabato 25 settembre, durante la quale sarà ancora possibile visitare i sotterranei. Tutte le visite guidate sono a numero chiuso e contingentato, previa prenotazione obbligatoria. Si richiede il Green Pass". (Com)