Libia: concluso in Svizzera incontro consultivo personalità libiche, focus su processo politico

- Le personalità libiche che hanno preso parte, tra il 15 e il 17 settembre, a un incontro consultivo tenuto in Svizzera e patrocinato dal Centro per il dialogo umanitario (organizzazione non governativa con sede a Ginevra), hanno ribadito la necessità di attuare la road map politica delle Nazioni Unite in vista delle elezioni generali in Libia, previste il 24 dicembre 2021. In un comunicato, i partecipanti ribadiscono che le elezioni sono “un diritto fondamentale di tutti i libici e nessuno ha il diritto di confiscarlo”, aggiungendo che un eventuale fallimento del processo elettorale “potrebbe avere gravi ripercussioni”. Tenere le elezioni nella data prefissata è “necessario per porre fine alla disputa sulla legittimità delle istituzioni politiche”, prosegue la nota, che fa appello alle autorità affinché raggiungano una versione il più possibile “consensuale” della legge necessaria allo svolgimento del voto. I partecipanti hanno inoltre ribadito il loro impegno per facilitare il dialogo tra la Camera dei rappresentanti e l’Alto consiglio di Stato nel completamento della legge elettorale, e hanno invitato la missione Onu in Libia (Unsmil), le parti della Conferenza di Berlino e il Foro di dialogo politico (Lpdf) a seguire i preparativi in vista del voto. (Lit)