Scuola: Mattarella domani inaugura nuovo anno a Pizzo Calabro, diretta su Rai uno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, lunedì 20 settembre alle 16.30, in diretta dall’istituto omnicomprensivo “Tecnico trasporti logistica autico e aeronautico” di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), andrà in onda su Rai uno “Tutti a scuola”, l’appuntamento che inaugura l’anno scolastico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Il programma, giunto alla 21esima edizione, realizzato da Rai in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e Rai Quirinale, prevede, tra l’altro, l’esibizione di studenti delle scuole di varie regioni Italiane, maggiormente distintisi in attività creative e di approfondimento culturale, durante il passato anno scolastico. In diretta da Pizzo Calabro, località scelta appositamente come luogo simbolo della ripartenza scolastica, il messaggio che si vuol diffondere è che dopo mesi di didattica a distanza, studenti e professori si ritrovano per la ripresa con la stessa determinazione che ha portato ai successi dello sport italiano: dalla vittoria agli Europei di calcio fino alla pioggia di medaglie olimpiche e paralimpiche, per ritornare sui banchi con la voglia di vincere la sfida della vita. Parteciperanno artisti del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra gli sportivi ci saranno molti campioni, atleti olimpici e paralimpici, che in questa estate di grandi successi tra gli Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokio ci hanno fatto sognare: i velocisti Marcell Jacobs e Monica Contraffatto, la velista Caterina Banti, la nuotatrice Giulia Terzi, il nuotatore Stefano Raimondi, la tiratrice con l’arco Vincenza Petrilli e per il calcio il campione europeo Leonardo Spinazzola. Tra gli ospiti musicali: i giovani dello Zecchino d’Oro, Tancredi e Massimo Ranieri, che canterà dal vivo con un’orchestra di 25 elementi, composta dai migliori allievi dei conservatori d’Italia e diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Conducono Flavio Insinna e Andrea Delogu, mentre la regia è di Maurizio Ventriglia. Diretta anche su Radio uno.(com)