Imprese: parte Micam, manifestazione pronta a dare slancio alla ripresa del calzaturiero

- Inaugurata oggi la novantaduesima edizione di Micam Milano, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 in presenza a Fiera Milano (Rho). Tra grandi conferme e importanti new entries, Micam Milano si preannuncia come l'evento più completo per offrire agli operatori un'anteprima sulle collezioni primavera – estate 2022 e sui trend del settore. La manifestazione torna in presenza per accogliere operatori italiani ed internazionali. "Auspico che questa edizione di Micam, che si svolgerà in presenza e in assoluta sicurezza, segni la ripartenza per un comparto produttivo determinante per il made in Italy e l'economia del nostro Paese – afferma Siro Badon presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano. Gli ultimi dati economici che tracciano il perimetro del nostro settore ci confortano, evidenziando come anche nel secondo trimestre dell'anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo l'impennata già registrata a marzo. Un rimbalzo legato soprattutto al confronto con mesi in cui le restrizioni imposte ovunque durante il lockdown avevano fortemente condizionato le attività delle imprese, la distribuzione e i consumi. In particolare le elaborazioni del centro studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra sull'anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13 per cento) che il fatturato (+22 per cento), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4 per cento); fa ben sperare l'export (+31,5 per cento in valore). Allo stato attuale, però, resta ancora elevato il gap coi livelli pre-Covid. Se le vendite estero, grazie al terzismo per le multinazionali del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5 per cento in valore (ma con un -11 per cento in quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione industriale e fatturato restano ancora decisamente al di sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro (con divari superiori al -15 per cento): per 7 aziende calzaturiere su 10 il fatturato è ancora nettamente inferiore. Sul mercato interno, dopo un avvio 2021 ancora negativo, segnali confortanti per maggio e giugno, in cui gli acquisti delle famiglie hanno sfiorato i livelli 2019. Le campagne di vaccinazione, in Italia e all'estero, hanno favorito la ripartenza delle economie e il ritorno a ritmi di crescita nella produzione e negli scambi mondiali. Certo, per un ritorno ai livelli pre-pandemici ci vorrà del tempo. Bisognerà anche recuperare quanto lasciato sul terreno occupazionale: 2000 addetti in meno da inizio anno, 3000 includendo anche la componentistica; ma sono fiducioso perché il rilancio e la ripresa del nostro Paese passano anche per il comparto calzaturiero". (segue) (Rem)