Imprese: parte Micam, manifestazione pronta a dare slancio alla ripresa del calzaturiero (2)

- A dare vita a Micam 92 ci saranno 652 espositori dislocati in 5 padiglioni. "L'ambizione nostra è di fare prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sui mercati internazionali in una fase in cui si riapre il mondo, chi prima chi dopo ed è una fase in cui queste imprese che hanno resistito con tanta fatica purtroppo questo è uno dei settori che ha pagato di più con tutte le chiusure lo Stato deve essere al loro fianco" lo ha detto nel suo intervento il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. "Questi che sono i protagonisti, cioè gli imprenditori, spesso piccoli imprenditori, devono avere assistenza, stiamo lavorando alla filiera della calzatura e del tessile che sono quelle che hanno pagato di più e non è un caso che non sono soggette allo sblocco dei licenziamenti. Sono oggetto della nostra attenzione e ci sarà anche qualche provvedimento ulteriore per il settore. Abbiamo bisogno di fare sistema ed è molto positivo che dal territorio, le istituzioni, le Regioni arrivino le proposte per un approccio organico" ha aggiunto Giorgetti. (Rem)