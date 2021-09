Grecia: Tsipras (Syriza) presenta il suo programma di "governo progressista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo non manipolato dalle élite, che contrasterà la corruzione e che si opporrà al saccheggio delle finanze pubbliche: è questo il programma presentato ieri sera dal leader dell'opposizione e del partito di sinistra greco Syriza, Alexis Tsipras, alla Fiera Internazionale di Salonicco.Tsipras ha accusato il premier Kyriakos Mitsotakis di essere un esponente delle élite che non hanno fatto il bene della Grecia e di aver asservito agli interessi di queste ultime piuttosto che a quelli del Paese. Il "governo progressista" che voglio guidare non sarà composto da un partito unico, ha detto il leader di Syriza, spiegando che saranno aboliti gli “stipendi eccessivi e scandalosi dei cosiddetti 'ragazzi d'oro'”, un riferimento ai dirigenti delle imprese pubbliche. Tsipras ha anche affermato che creerà un Consiglio di sicurezza nazionale, che tutte le assunzioni del settore pubblico saranno effettuate da un Consiglio supremo di selezione del personale (Asep) aggiornato e che la direzione dell’emittente televisiva statale “Ert” e dell'agenzia di stampa “Ana-Mpa” sarà nominata dal Parlamento. Il leader di Syriza ha annunciato nuovi finanziamenti al Sistema sanitario nazionale: 2 miliardi di euro in più dal bilancio statale e un miliardo di euro dai fondi dell'Ue attraverso il Recovery Fund, con l'obiettivo di aumentare la spesa sanitaria al 7 per cento del Pil del paese. Secondo Tsipras, peraltro, la retribuzione mensile di ingresso per i medici neoassunti dovrebbe salire a 2 mila euro, con 5.500 operatori sanitari da assumere subito e 10 mila nei successivi tre anni in sostituzione di coloro che hanno lasciato il lavoro. (segue) (Gra)