Grecia: Tsipras (Syriza) presenta il suo programma di "governo progressista" (2)

- Sull'istruzione superiore, Tsipras ha chiesto l'abolizione del voto minimo richiesto per l'ingresso nelle università, spiegando che non intende assumere addetti alla sicurezza ma più accademici e raddoppiare la spesa per le università entro un periodo di quattro anni. Tsipras ha anche promesso di aumentare il salario minimo mensile a 800 euro, accusando il governo di aver approvato una "misera" legge di riforma del lavoro che "porta i dipendenti alla servitù". "Ripristineremo il sacro diritto di sciopero e implementeremo un programma pilota di 35 ore alla settimana", ha aggiunto il politico ellenico. Il leader di Syriza vorrebbe anche abolire anche la cosiddetta "Tassa di solidarietà", che l'attuale governo ha sospeso, per chi ha un reddito annuo fino a 40 mila euro, ridurre le aliquote degli scaglioni fiscali per i redditi sino a 65 mila euro e alleggerir gli oneri del debito creati dalla pandemia e da altre calamità nazionali. Tsipras ha accusato Mitsotakis di “ingannare la classe media” e aggiungendo che il premier “ha perso la fiducia dei cittadini”. (Gra)