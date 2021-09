Russia: elezioni Duma, affluenza voto elettronico al 90 per cento a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza al voto elettronico a Mosca per il rinnovo della Duma di Stati (camera bassa del Parlamento) ha raggiunto il 90 per cento domenica. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito web per il monitoraggio del voto elettronico. Come risulta dai dati, più di 1,8 milioni di persone a Mosca hanno votato alle elezioni per la Duma di Stato dell'ottava convocazione, questo dato è pari al 90 per cento del numero totale di candidati. Il voto per le elezioni alla Duma di Stato si svolge quest'anno dal 17 al 19 settembre, in concomitanza alle elezioni regionali e comunali. Il voto elettronico a distanza quest'anno si svolge a Mosca, e in altre sei regioni: Kursk, Nizhnij Novgorod, Jaroslavl, Murmansk e Rostov e nella città di Sebastopoli. Il numero totale di elettori registrati per il voto online a Mosca è pari a 2.014.765 persone. (Rum)