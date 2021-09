Russia: elezioni Duma, invalidate 7.465 schede elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) sono state invalidate 7.465 schede elettorali. Lo ha affermato Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) della Federazione Russa. "In totale, 7465 schede elettorali sono state dichiarate nulle in 45 seggi elettorali per una serie di motivi", ha affermato Pamfilova. È in corso l’ultimo giorno di votazioni, iniziate il 17 settembre, per il rinnovo della Duma che viene eletta per un mandato di cinque anni con un sistema elettorale misto: 225 deputati sono eletti dalle liste di partito, altri 225 attraverso dei collegi uninominali. (Rum)