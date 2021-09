Imprese: Palermo (Fiera Milano), grande partecipazione alle fiere segnale confortante per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato oggi Micam, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici in Fiera Milano a Rho, un'altra manifestazione importante dopo il Salone del mobile. "Il primo segnale confortante è la partecipazione alle fiere. Il salone del mobile è stata la prima grande iniziativa organizzata qui con 60 mila presenze” sottolinea Luca Palermo, ad di Fiera Milano. “Nel frattempo – continua Palermo – abbiamo avuto Omi con 15 mila presenze, in questi giorni Miart al Mi.Co che sta andando benissimo e adesso il grande momento della moda con Micam. Da qui alla fine dell'anno saranno 30 le manifestazioni in palinsesto e stiamo registrando una grande partecipazione sia da parte delle imprese sia dai visitatori e questo è quello che dà per l'ennesima volta la dimostrazione, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Salone del mobile, che le fiere sono un grande momento per aiutare le piccole e medie imprese italiane a rilanciarsi nel mondo e a parlare della propria innovazione e dare quindi un grande sostegno all'economia italiana”. (Rem)